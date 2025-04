Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) liegt wieder oberhalb der 55-Tagelinie (130,03), so die Analysten der Helaba.Das Indikatorenbild sei aber als durchwachsen zu bezeichnen. Insbesondere DMI/ADX würden vor zu viel Optimismus warnen. Noch stehe der MACD zwar auf Kauf, er hat aber an Schwung verloren, während die Stochastik bereits wieder unterhalb seiner Signallinien nachgebe. Die nächsten Hürden sähen die Analysten der Helaba bei 132,03 und 132,56. Unterstützung zeige sich an der 21-Tagelinie (128,93) und bei 128,60. ...

