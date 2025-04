Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zustimmungswerte für den Präsidenten bröckeln in den USA allmählich (Stand Mittwoch) und die Entwicklungen der letzten Tage dürften Einige mit wachsender Besorgnis zur Kenntnis genommen haben, so die Analysten der Helaba.Angesichts dessen könnte den heutigen Umfragewerten zur Verbraucherstimmung (Michigan Sentiment) eine große Bedeutung zukommen. Es würden zwei unterschiedliche Effekte wirken. Zum einen würden sich die US-Amerikaner bei sinkenden Benzinpreisen zumeist in guter Laune zeigen, schließlich verbessere sich die Kaufkraft, auch die Kerninflation habenachgelassen. Dagegen seien die seit Mitte Februar bereits und zuletzt beschleunigt sinkenden Aktienkurse ein Stimmungskiller. Insofern sollte ein erneuter Rückgang des Michigan Sentiments nicht ausgeschlossen werden. ...

