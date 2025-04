Die Aktie von Schott Pharma kann zum Wochenschluss ordentlich zulegen. Mit einem Plus von zwölf Prozent ist das Papier sogar der mit Abstand stärkste Wert des Tages im SDAX. Die Aktie reagiert damit auf positive Eckdaten zum zweiten Quartal (per Ende März), die am Vortag veröffentlicht wurden. Zudem äußerten sich einige Analysten optimistisch.Der Mainzer Pharmazulieferer hat überraschend starke Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 geliefert. Der Umsatz stieg demzufolge ...

