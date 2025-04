St. Pölten (ots) -Die Weltmeister der Magie kündigen Teilnahme an Las Vegas Residency Show im Venetian Resort Las Vegas anÜber 500 Shows spielten die Weltmeister der Magie Thommy Ten und Amélie van Tass 2022/2023 in ihrer zweiten Heimat Las Vegas im LUXOR Hotel.Nun kehrt das weltberühmte Magierduo, in den USA als The Clairvoyants bekannt, im Zuge von Shin Lims LIMITLESS Residency-Show in die Unterhaltungsmetropole der Welt zurück: Ab 21. Mai 2025 verzaubern sie gemeinsam mit dem zweifachen "America's Got Talent"-Gewinner Shin Lim das Publikum im renommierten Venetian Resort. Die Show wird bis 29. Juni fünfmal pro Woche im eleganten Palazzo Theater des Venetian aufgeführt.Für Thommy und Amélie markiert die Residency nicht nur ihr US-Comeback nach Babypause und der aktuell laufenden Erfolgstournee "Dreifach Zauberhaft - Die Las Vegas Show", sondern einen weiteren Meilenstein ihrer beeindruckenden Karriere. "Das Venetian ist derzeit das beste Hotel am Strip", schwärmt Thommy über das legendäre Haus, wo sich im zugehörigen The Sphere sowie Palazzo Theatre die größten Stars der Welt die Klinke in die Hand geben. "Dort aufzutreten, ist der perfekte Ort für unsere neue Show und eine große Ehre!"Amélie hebt zudem die besondere Verbindung zu ihrem Showpartner Shin Lim hervor: "Gemeinsam mit Shin Lim auf der Bühne zu stehen, hat für uns eine ganz besondere Bedeutung. Unsere Wege haben viele Parallelen: 2015 wurden wir etwa beide in Rimini Weltmeister - er in der Kartenmagie, wir in der Mentalmagie. Später waren wir beide bei 'America's Got Talent'. Jetzt zusammen in Las Vegas zu performen, ist eine große Freude und die perfekte Symbiose."Shin Lim ist gleichfalls von der Zusammenarbeit begeistert: "Ich bin so aufgeregt, The Clairvoyants im Kreise unserer LIMITLESS-Familie als Special Guests begrüßen zu dürfen. Ihre einzigartige Mentalmagie wird das Publikum im Palazzo Theatre mitreißen und ins Staunen versetzen!"FOTOS PRESS (https://www.dropbox.com/scl/fo/e7bg308ggpmopxf0dudjc/ABVTSfh9xeK-XU712Gn9Gg0?rlkey=s8w40pw5gpmbpzojz52zc9ohj&st=sctskzok&dl=0)PRESSE USA:https://www.broadwayworld.com/las-vegas/article/The-Clairvoyants-to-Join-Shin-Lims-Las-Vegas-Residency-in-May-20250410https://younghollywood.com/scene/the-clairvoyents-joining-shin-lim-s-limitless-show-in-vegas.htmlhttps://talentrecap.com/the-clairvoyants-join-shin-lims-limitless-las-vegas-residency/google_vignettehttps://www.fox5vegas.com/video/2025/04/10/clairvoyants-join-limitless-vegas/TRAILER (https://www.dropbox.com/scl/fi/xj4nfbokl46ut4m3oqqgu/1.-Trailer-Limitless_16-9_UHD_24p_v3.mp4?rlkey=vtujf9sb7f1pbxjjzg3uc9z91&st=tdpn00w4&dl=0)YOUTUBE (https://www.youtube.com/@thommyten/videos)Pressekontakt:NXP Veranstaltungsbetriebs GmbHJohannes ReichlTelefon: 0676 840243340E-Mail: johannes.reichl@nxp.atOriginal-Content von: NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179284/6011138