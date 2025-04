Bisher müssen Abstriche von potenziell kontaminierten Stellen gemacht werden, um das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachzuweisen. Ein neues Gerät fokussiert sich auf den Übertragungsweg durch die Luft. Doch das könnte sich in der Praxis als schwierig umsetzbar erweisen. Es klingt etwas seltsam: Eier sind in den USA Mangelware. Doch das ist die Folge von Ausbrüchen von Vogelgrippe in Molkereien und Geflügelfarmen. Lebensmittelgeschäfte hatten Mühe, ihre Regale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...