Leipzig (ots) -Fast 2 Jahre läuft nun bereits die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Bundesliga-Topclub RB Leipzig und dem Wachstumschampion der Solarbranche Energiekonzepte Deutschland. Unter dem Motto "Energiegeladen auf und neben dem Platz" setzen beide auf innovative und nachhaltige Wege, die auch mit anderen gemeinnützigen Vereinen geteilt werden sollen.Als stolzer Partner von RB Leipzig möchte EKD gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen und Vereinen die Werte von Zusammenhalt und Teamgeist feiern. Gemeinsam wollen wir durch Innovation und Engagement eine positive Veränderung auch für die nachfolgenden Generationen bewirken.Deshalb lädt das in Leipzig sitzende Solarunternehmen gemeinnützige Verein herzlich ein, an der Aktion "Seite an Seite - Energie für die Zukunft" teilzunehmen."Wir glauben fest daran, dass Vereine das Rückgrat unserer Gemeinschaften sind. Sie leisten wertvolle Arbeit und fördern den Zusammenhalt und die Unterstützung unter ihren Mitgliedern. Mit unserer Aktion möchten wir dieses Engagement würdigen und die Vereine unterstützen, die sich tagtäglich für Zusammenhalt und Förderung einsetzen." so Timo Sillober, Geschäftsführer von Energiekonzepte Deutschland.Was gibt es zu gewinnen?EKD verlost 10x10 Tickets für das Duell RB Leipzig gegen Bayern München am 03. Mai 2025 in der Red Bull Arena. Zehn glückliche Teams haben somit die Chance, beim Spitzenspiel im Saisonendspurt Stadionluft zu schnuppern, gemeinsam im Team ein Event der Extraklasse zu erleben und besondere Wertschätzung für ihr tagtägliches Engagement zu erfahren.Wie können Vereine teilnehmen?Mit einem kurzen Video (maximal eine Minute lang), das die Vereine bequem über das Onlineformular unter https://www.ekd-solar.de/tickets-ekd-rbl/ hochladen können, erklären die Vereine, inwiefern sie mit ihrer Arbeit dazu beitragen, langfristig positive Impulse für die nächsten Generationen zu setzen. Nähere Informationen finden sich in den Teilnahmebedingungen.Einsendeschluss und AuswahlAlle Einsendungen, die EKD bis zum 22.04.2025 über das Formular erreichen, haben die Chance, an der Auslosung teilzunehmen. Eine Jury wird sich alle Videos aufmerksam anschauen und die 10 Vereine auswählen, die mit Ihrer Arbeit das bemerkenswerteste Engagement an den Tag legen. Nach Bestätigung des Gewinns erhalten die glücklichen Vereine bis zum 25.04.25 ihre 10 Tickets per Mail zugesandt.Eine kleine Geste für außerordentliche Hingabe für unsere Zukunft.Über Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD)Mit über 40.000 installierten Anlagen und einem umfassenden Netzwerk aus Fachkräften sorgt Energiekonzepte Deutschland jedes Jahr für circa 70 Millionen Euro Stromersparnis bei ihren Kunden. Damit setzen sie neue Maßstäbe am Energiemarkt.Dank der Vernetzung aller Komponenten, wie Solaranlage, Stromspeicher, Wallbox und einem intelligenten Energiemanagementsystem bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Kunden sowohl die Energieerzeugung als auch die Optimierung des Stromverbrauchs so effizient und einfach wie nie gestaltet.Mit dem Ganzjahresenergiekonzept EKD 365+ erhalten die Kunden mehr Energie, Autarkie und Sicherheit.Alles über EKD finden Sie hier: https://www.ekd-solar.de/ (https://www.ekd-solar.de/)Über RB Leipzig:RB Leipzig ist einer von Deutschlands Top-Clubs und begeistert mit attraktivem und dynamischem Fußball, jungen und hungrigen Spielern sowie einer klaren Spielphilosophie, die bereits in 18 Nachwuchsteams fest verankert ist und die auch das Frauen-Team lebt.RB Leipzig steht für friedlichen, begeisternden und stimmungsvollen Fußball für die ganze Familie. Zudem geht der Club mit seiner Fanbase und Community, mit seiner Stadt und Region im Rücken gemeinsam neue Wege.Der bisher größte Triumph der Roten Bullen ist der Gewinn des DFB-Pokals zwei Jahre in Folge 2022 und 2023. Im Jahr der Titelverteidigung holte das Team außerdem den DFL-Supercup.https://rbleipzig.com/de/klub/rbl/ueber-rbl/