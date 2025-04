München (ots) -Das Publikum hat entschieden: CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist der "Beste Film (Kino) National" und wurde am Abend mit dem begehrten Jupiter Award 2025 geehrt! Mit dem großen Publikumspreis von "TV Spielfilm" und "Cinema" werden jedes Jahr die Highlights aus Kino, Streaming und TV prämiert. Constantin Film gratuliert Regisseur & Drehbuchautor Bora Dagtekin und Produzentin Lena Schömann sowie dem gesamten Team vor und hinter der Kamera ganz herzlich zu dieser Auszeichnung.CHANTAL IM MÄRCHENLAND eroberte im vergangenen Jahr auf Anhieb Platz 1 der Kinocharts und begeisterte über 2,7 Millionen Zuschauer*innen. Bora Dagtekin und Lena Schömann, das erfolgreiche Duo hinter Nummer 1-Hits wie TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, FACK JU GÖHTE und DAS PERFEKTE GEHEIMNIS, schicken Publikumsliebling Chantal in diesem Spin-off auf ein lustiges wie auch berührendes Abenteuer, das der Welt der Märchen einen neuen und zeitgemäßen Twist gibt.Über CHANTAL IM MÄRCHENLAND:Chantal, ewige Influencerin ohne Follower, und ihre beste Freundin Zeynep geraten durch einen antiken Zauberspiegel, den sie für ein Social Media Gimmick halten, in die Märchenwelt. Mit so einer krassen Prinzessin haben die heiratswütigen Prinzen nicht gerechnet. Dank Ghetto-Skills räumt Chantal mit reaktionären Märchenklischees auf, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige - und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep.Gespielt wird Chantal von Jella Haase, in weiteren Rollen sind u.a. Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, Maria Ehrich, Nora Tschirner, Frederick Lau, Alexandra Maria Lara, Maria Happel, Elena Uhlig, Nico Stank, Milena Tscharntke, Nikeata Thompson, Jannik Schümann, Cooper Dillon, Ben Felipe und Jasmin Shakeri zu sehen. Gastauftritte haben Jasmin Tabatabai und Elyas M'Barek.In der kreativen Umsetzung dieses außergewöhnlichen Kinoabenteuers wurde Bora Dagtekin unterstützt von einem hochkarätigen Team, zu dem Christoph Kanter im Szenenbild (THE MAGIC FLUTE, DAS WEISSE BAND, CACHÉ ), Christian Rein an der Kamera (LOVE, ROSIE, WICKIE AUF GROSSER FAHRT), Esther Walz für das Kostüm (DER STAAT GEGEN FRITZ BAUER, DIE PÄPSTIN), Ruth Ute Wagner (DIE TRIBUTE VON PANEM X, THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR) und Sonia Salazar-Delgado (FLY, TRANSIT, ENFANT TERRIBLE) für das Maskenbild zählen.CHANTAL IM MÄRCHENLAND ist eine Produktion der Constantin Film, Produzentin ist Lena Schömann zusammen mit Nicole Springstubbe als Producerin. Das Drehbuch stammt von Bora Dagtekin, der auch Regie führte.Der Film wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), der Filmförderungsanstalt (FFA), dem DFFF (Deutscher Filmförderfonds), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und dem Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018915/100930482