Berlin, 11. April 2025. Der Aufsichtsrat der Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, der in Präsenz stattfindenden Hauptversammlung am 18. Juni 2025 eine Dividende in Höhe von 0,50 € pro dividendenberechtigte Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen. In der Bilanzsitzung vom 10.4.2025 wurde der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 2024 der Eckert & Ziegler SE festgestellt.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138

karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



