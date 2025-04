Baierbrunn (ots) -apotheken-umschau.de bietet jetzt noch besseren Zugang zu wichtigem Gesundheitswissen: mit aktuellen Gesundheitsnews leicht verständlich erklärt sowie einem neuen WhatsApp-Kanal in Einfacher SpracheWer sich umfassend und dennoch ganz leicht verständlich über wichtige und aktuelle Gesundheitsnachrichten informieren möchte, ist hier genau richtig: apotheken-umschau.de, das Online-Portal von Deutschlands großem Gesundheitsmagazin aus der Apotheke, bietet ab sofort ein breites Angebot von aktuellen Gesundheitsmeldungen in Einfacher Sprache.Das können aktuelle Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung sein, medizinische oder pharmakologische Neuigkeiten, Gesundheitstrends, Umfrage-Ergebnisse und aktuelle gesellschaftliche Themen, die die Gesundheit betreffen. Aktuell werden auf der Website beispielsweise erklärt, warum Kinder keine Nahrungsergänzungsmittel brauchen und worauf man bei Gesundheitsinformationen auf TikTok achten sollte. Das alles ist so aufbereitet, dass sowohl Laien als auch Menschen mit Verständnisschwierigkeiten insbesondere bei medizinisch-fachlichen Texten sie bestens verstehen können.Noch mehr Sichtbarkeit erhält das neue Angebot durch einen eigenen WhatsApp-Kanal, der mit kurzen Teasern auf Einfache-Sprache-Texte zu aktuellen Themen aufmerksam macht. Über einen Link kommt man direkt vom Teaser auf den jeweiligen Artikel in Einfacher Sprache. Zusätzlich kann auch die NDR-"tagesschau" in Einfacher Sprache vom Vortag auf apotheken-umschau.de gestreamt werden.Wissen bedeutet gesünderes Leben"Unser neues Angebot an aktuellen Gesundheitsnachrichten in Einfacher Sprache ist ein wichtiger Schritt, um Gesundheitsinformationen für alle zugänglich zu machen", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer der Wort & Bild Verlagsgruppe und Chefredakteur der Apotheken Umschau. "Wir möchten, dass wirklich jeder, unabhängig von seinen Sprachkenntnissen oder seinen sonstigen Vorkenntnissen, die Informationen erhält, die er benötigt, um informierte Entscheidungen über seine Gesundheit zu treffen. Denn Wissen bedeutet in Sachen Gesundheit ganz klar ein besseres, gesünderes und meist auch längeres Leben, das wir uns doch alle wünschen."Tipp: Mit beigefügtem QR-Code kann man den WhatsApp-Kanal mit Hinweisen auf neue Gesundheitsnachrichten in Einfacher Sprache abonnieren.Über die Apotheken UmschauDie Apotheken Umschau aus dem Wort & Bild Verlag ist die meistgelesene Gesundheitszeitschrift Deutschlands mit einer monatlichen Auflage von 6 Millionen Exemplaren (IVW 4/2024) und 5 Mio. Visits (IVW 1/2025) auf ihrem Online-Portal. Die Marke steht für seriöse Inhalte und umfassende Informationen, die medizinisch und pharmazeutisch geprüft sind. apotheken-umschau.de verfolgt schon lange das Ziel, auch den kommunikativen Bedürfnissen von Menschen mit geringeren Lesekompetenzen gerecht zu werden. Seit 2019 stellt die Redaktion der Apotheken Umschau in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Leichte Sprache der Universität Hildesheim auf ihrer Website umfängliche Informationen in einer besonders leicht verständliche Form der Einfachen Sprache (Sprachniveau: "Leichte Sprache Plus") zur Verfügung.Über den Onlineservice in "Einfacher Sprache" auf apotheken-umschau.deLeichte und Einfache Sprache sind Varianten des Deutschen mit deutlich erhöhter Verständlichkeit. Leichte Sprache richtet sich an Menschen mit Kommunikationseinschränkungen und ist maximal verständlich: große Schrift, keine Nebensätze, ganz einfache Wortwahl. Einfache Sprache ist dem Standardsprachlichen näher und richtet sich an Menschen, die bei fachlichen, zum Beispiel medizinischen Texten, Verständnisschwierigkeiten haben, weil sie eben Laien sind.Alle apotheken-umschau.de-Texte in Einfacher Sprache sind doppelt fachlich geprüft, sowohl von den medizinischen Fachleuten des Wort & Bild Verlags als auch sprachwissenschaftlich von unseren Experti:nnen für Einfache und Leichte Sprache. Die Texte sind thematisch ins Portal integriert, sodass Nutzer:innen mit einem Klick von einem Ratgeberartikel zur Übersetzung in Einfache Sprache wechseln können.Adressat:innen des Angebots sind sowohl Laien als auch Menschen mit kognitiver Einschränkung oder abweichenden Bildungschancen, Demenz, Seh- und Hörschädigungen, sprachlichen Beeinträchtigungen (z. B. nach Schlaganfall) sowie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder mangelnder Sprachkompetenz (z. B. aufgrund von Migrationserfahrung). Der Bedarf an verständlich aufbereiteten Gesundheitsinformationen ist auch in der Gesamtbevölkerung sehr hoch: Mehr als die Hälfte der Deutschen hat demnach erhebliche Schwierigkeiten, gesundheitsrelevante Informationen ausfindig zu machen, zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen. Studien zur Gesundheitskompetenz in Deutschland zeigen, dass der Bedarf an barrierefreien Gesundheitsinformationen nochmals gestiegen ist.