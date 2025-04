EQS-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Geschäftsjahr 2024: Die BarmeniaGothaer wächst in allen Segmenten über Markt



11.04.2025 / 10:31 CET/CEST

Köln / Wuppertal, 11. April 2024 - Die BarmeniaGothaer hat das Geschäftsjahr 2024 mit sehr guten Wachstumszahlen abgeschlossen. Für das Jahr 2024 verzeichnete die BarmeniaGothaer Beitragseinnahmen in Höhe von 8,59 Milliarden Euro [1] - ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Wachstum von 1,9 Prozentpunkten über Markt. [2] Die Konzern-Eigenkapitalbasis erreichte 2024 einen Wert von rund zwei Milliarden Euro. Die Solvency-II-Quote beträgt 188,5 Prozent (ohne Rückstellungstransitional). Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Allgemeine Versicherung AG lagen mit rund 2,7 Milliarden Euro 10,2 Prozent über dem Niveau von 2023 und das Beitragswachstum damit um 2,3 Prozentpunkte über Marktniveau. Als Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Veränderung der Schwankungsrückstellungen verblieb ein Überschuss von rund 46,5 Millionen Euro - ein Zuwachs von rund 9,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Combined Ratio (brutto) konnte um 1,9 Prozentpunkte auf 93,4 Prozent verbessert werden. Die Solvency-II-Quote (mit unternehmensspezifischen Parametern) stieg um 1,5 Prozentpunkte auf 163,2 Prozent. Vor dem Hintergrund des Zusammenschlusses von Barmenia und Gothaer hatte die Ratingagentur S&P Global Ratings (S&P) bereits im Juni 2024 den Ausblick von "stabil" auf "positiv" angehoben und das 'A'-Rating der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, der Gothaer Lebensversicherung AG und der Gothaer Krankenversicherung AG bestätigt. Mit der Anhebung des Ausblicks eröffnet S&P die Perspektive, das bisherige Rating innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monaten um eine Stufe auf 'A+' zu verbessern. [3] Ihr Ansprechpartner Ulrich Otto Unternehmenskommunikation Telefon: 0221/ 308-34614 Telefax: 0221/ 308-34530 Gothaer Finanzholding AG Gothaer Allee 1, 50969 Köln E-Mail: ulrich.otto@gothaer.de [1] As-if-Berechnung: Gesamte Beitragseinnahmen von Barmenia und Gothaer für das Geschäftsjahr 2024 (anders als im handelsbilanziellen Konzerngeschäftsbericht berücksichtigt)

[2] GDV-Beitragsstatistik - Stand 19. März 2025

[3] Weitere Informationen in der Pressemitteilung vom 29.7.2024 unter folgendem Link: https://www.mynewsdesk.com/de/barmeniagothaer/pressreleases/s-und-p-bestaetigt-rating-ergebnisse-der-gothaer-und-stuft-ausblick-auf-positiv-hoch-3335345



