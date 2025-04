Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die am vorgestrigen Mittwoch von US-Präsident Trump verkündete 90-Tage-Zollpause hat auch bei den Kryptowährungen für eine Trendwende gesorgt - wenn auch weniger spektakulär als am Aktienmarkt, so die Deutsche Börse AG.Der Bitcoin, der zuvor unter 77.000 US-Dollar gehandelt worden sei, koste am Donnerstagmorgen wieder 82.000 US-Dollar. Das Allzeithoch von 109.000 US-Dollar aus dem Januar bleibe aber weit entfernt. Ethereum werde aktuell um 1.614 US-Dollar gehandelt, nach im Hoch über 4.000 US-Dollar, Solana um 117 US-Dollar nach 292 US-Dollar. Damit würden sich Krypto-Währungen einmal mehr eher im Einklang mit Tech-Werten bewegen, nicht als "sicherer Hafen". ...

