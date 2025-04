Nach mehreren Tagen mit krassen Kursausschlägen kehrt heute Ruhe am deutschen Markt ein. Der DAX notiert leicht im Minus, die Deutsche Bank kann sich davon absetzen. Trotz 90-tägiger Verhandlungszeit über die US-Zölle bleibt die Lage aber fragil.Der deutsche Aktienmarkt vollzieht die gestrige Entwicklung der Wall Street nicht in Gänze nach. Dort hatten S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 nach den historischen Gewinnen am Mittwoch wieder deutlich tiefer geschlossen. Denn US-Präsident Donald Trump hat ...

