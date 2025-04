HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vom zweiten Jahresviertel an dürften sich die Geschäfte nun beschleunigen. Es sei ermutigend, dass die positiven Auswirkungen des Produktmixes bereits erste Anzeichen einer Wirkung zeigten./la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6