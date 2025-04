Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Balanceakt Marke - Geschäftsmodell - Stakeholder

Brossardt: "Unternehmen brauchen krisensichere Markenstrategie"



(München, 11.04.2025). Der gestrige Employer Excellence Day der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm und der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. stand im Fokus der Balance zwischen Unternehmensmarken, Geschäftsmodellen und Stakeholdern. "Transformationsprozesse, globale Krisen und ein schwankendes Marktumfeld können die Unternehmensausrichtung in Frage stellen. Änderungen wie die Umstellung auf eine variantenreiche Fertigung oder digitalisierte Geschäftsmodelle führen zu neuen Anforderungen an Führung und Kompetenzen. Die Unternehmen brauchen eine krisensichere Markenstrategie", erklärte bayme vbm vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt anlässlich der Veranstaltung.



Die thematischen Mittelpunkte des Employer Excellence Day bildeten zwei Impulsvorträge zu Markenstrategien. "In Zeiten von Krisen sind starke Marken gefragt. Konsumenten suchen in bewährten und bekannten Marken Sicherheit. Geschäftskunden schätzen hingegen eine kontinuierliche Markenstrategie. Dennoch erfordern Geschäftsmodelländerungen manchmal eine neue oder abgewandelte Markenstrategie, die einerseits neue Kundengruppen anspricht aber andererseits etablierte Kunden nicht abschreckt. Die Vorträge haben hier eine exzellente Fachexpertise geboten," so Brossardt.



Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch "Bayerns Beste Arbeitgeber 2025" ausgezeichnet. Vergeben wurden die Preise vom Kooperationspartner der Verbände, "Great Place to Work", und dessen Geschäftsführer Andreas Schubert an insgesamt 65 Unternehmen aus dem Freistaat. Dazu Brossardt: "Wir freuen uns sehr, zusammen mit 'Great Place to Work' in diesem Jahr bereits zum elften Mal Bayerns beste Arbeitgeber auszeichnen zu können. Ziel unserer langjährigen und erfolgreichen Kooperation ist die wirksame Unterstützung unserer bayerischen Unternehmen bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Ich freue mich sehr, dass mit der Auszeichnung von 'Great Place to Work' die Attraktivität so vieler bayerischer Betriebe hervorgehoben wird."



Kontakt: Christoph Schreiber, Tel. +49 (0) 89-551 78-361, E-Mail: christoph.schreiber@ibw-bayern.de





