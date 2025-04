© Foto: Sascha Steinach - dpa-Zentralbild

Nachdem Trump die Zölle auf chinesische Waren auf 145 Prozent erhöht hat, schlägt China nun mit Gegenzöllen in Höhe von 125 Prozent auf US-Waren zurück. US-Futures geben daraufhin nach.Der Handelskonflikt zwischen den USA und China geht in die nächste Runde: Ab dem 12. April erhebt Peking Strafzölle in Höhe von 125 Prozent auf Importe aus den USA. Die Maßnahme ist eine direkte Reaktion auf die jüngsten Maßnahmen der Trump-Administration, die die durchschnittlichen Zölle auf chinesische Waren auf 145 Prozent angehoben hat. Die chinesische Zollkommission kritisierte das Vorgehen der USA scharf und erklärte, dass weitere Zollschritte keinen wirtschaftlichen Effekt mehr hätten. Der Markt für …