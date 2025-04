Bitcoin News: BTC-Wale mit größtem Tageskauf seit Jahren - steht die Kursexplosion kurz bevor?

Noch gestern war die Hoffnung groß, dass Bitcoin jetzt innerhalb weniger Tage signifikante Kursgewinne verzeichnen könnte. Schließlich verkündeten die USA und die Europäische Union, dass die angedrohten Strafzölle für 90 Tage ausgesetzt werden. Nachdem der BTC-Token in den Tagen vorher mehrfach an der Marke von 75.000 US-Dollar gekratzt hatte, stieg der daraufhin auf über 83.000 US-Dollar.

Doch jetzt scheint es zunächst so, als ob die zwischenzeitliche Euphorie wieder abgeebbt sei, denn in den vergangenen 24 Stunden lag der BTC-Token mit 0,32 Prozent im Minus. Krypto-Großinvestoren nutzen allerdings die Gunst der Stunde, um ihre Bitcoin-Reserven aufzufüllen. Steht die BTC-Kursexplosion also doch bevor?

Fast 4 Milliarden US-Dollar in 24 Stunden - Warum kaufen Krypto-Wale jetzt BTC?

Es gilt immer als bullishes Zeichen, wenn die großen Krypto-Anleger erneut in den BTC-Token investieren. Schließlich bedeutet dies, dass sie von bald steigenden Preisen ausgehen - oder zumindest davon, dass das lokale Tief erreicht wurde und jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, um die eigenen Reserven aufzufüllen.

Innerhalb von 24 Stunden wurden jetzt 48.575 BTC-Token (aktueller Wert über 3,9 Milliarden US-Dollar) von Bitcoin-Wallets erworben, die als langfristig planend bekannt sind und nur BTC-Token kaufen, ohne diese bisher zu verkaufen. Zuletzt wurde eine so große Summe innerhalb von 24 Stunden im Februar 2022 gezahlt. Auch die On-Chain-Analyse-Plattform CryptoQuant verkündete dies über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) und wies darauf hin, dass es sich immer lohnt, auf so aggressive Aufkäufe durch die BTC-Wale zu achten.

Massive $3.6 Billion Bitcoin Inflow to Accumulation Addresses!



"Bitcoin accumulation addresses received 48,575 BTC - the largest single-day inflow since February 1, 2022. When accumulation addresses move this aggressively, it's worth paying attention." - By @burak_kesmeci pic.twitter.com/MVIFUcXKWz - CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) April 10, 2025

Der Hauptgrund hierfür: Die für 90 Tage ausgesetzten Zölle zwischen der USA und 75 weiteren Ländern. Zuletzt sorgte der Handelskrieg zwischen den USA und vielen Ländern für hohe Verunsicherungen am Finanzmarkt. Die Pausierung deutet darauf hin, dass sich jetzt der Markt langsam stabilisieren dürfte - und Bitcoin nicht weiter fällt. Stattdessen könnte der BTC-Token diese Pause von drei Monaten nutzen, um erneut zuzulegen - in der Hoffnung, dass der Zeitraum genutzt wird, um neue Handelsabkommen zwischen der EU und den USA zu schließen.

Davon profitieren dürften dann nicht nur die BTC-Anleger, sondern der gesamte Altcoin-Markt. Gerade der weltweit erste Bitcoin-Meme-Token BTC Bull ($BTCBULL) punktet mit eingebauten Features, die sogar kostenlose BTC-Airdrops an die BTCBULL-Anleger verteilen. Schließlich gehen die Entwickler laut des offiziellen Whitepapers davon aus, dass der Bitcoin Preis in baldiger Zukunft sogar die Marke von 250.000 US-Dollar überschreiten wird - und möchten diesen Meilenstein der Krypto-Geschichte mit ihren Anlegern zelebrieren.

Lohnt sich der Kauf des weltweit ersten BTC-Meme-Coins BTC Bull?

Das Konzept von BTC Bull fokussiert sich auf die größte Kryptowährung der Welt und koppelt sogar einige Features direkt an den BTC-Kursverlauf. Sobald Bitcoin zum Beispiel zum ersten Mal die Preismarken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar überschreitet, verteilten die Entwickler BTC-Airdrops an ihre eigenen Anleger.

Außerdem wird jedes Mal eine Million BTCBULL-Token verbrannt, wenn das letzte Bitcoin-Allzeithoch um 25.000 US-Dollar überschritten wurde. Das führt zu einer Verknappung am Markt, was wiederum den Preis des BTC Bull Coins stabilisiert beziehungsweise in die Höhe treibt.

Besuche den Vorverkauf von BTC Bull!

Aktuell läuft der Presale des BTCBULL-Tokens - und zwar mit beachtlichem Erfolg. Denn in den ersten Wochen nach dem Start des Vorverkaufs konnten bereits über 4,5 Millionen US-Dollar gesammelt werden. Dies zeigt, wie groß das Interesse der Investoren am jungen BTCBULL-Token tatsächlich ist, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem fixen Preis von 0,002455 US-Dollar gehandelt wurde.

Auch der bereits aktive Presale-Staking-Pool zieht viele Investoren an: Mit einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von derzeit 91 Prozent können frühzeitige Anleger ein erstes passives Einkommen erzielen, bevor der Token überhaupt am volatilen Krypto-Markt gehandelt werden kann.

Investiere noch heute in den BTCBULL-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.