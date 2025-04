Ripple Kurs Prognose: 19 oder 45 US-Dollar - wie stark steigt XRP bis September?

Die Volatilität am Krypto-Markt ist derzeit erneut auf ein hohes Niveau gestiegen: XRP konnte in den vergangenen 24 Stunden zwar gerade einmal 0,91 Prozent zulegen, doch fiel der Token gestern Abend auf zwischenzeitlich 1,93 US-Dollar, nur um zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 2,01 US-Dollar anzusteigen.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um eine äußerst kurzfristige Betrachtung und wer länger planen kann und möchte, könnte bereits in den kommenden Monaten eine besonders starke XRP Kursexplosion erleben. Das behauptet zumindest der Krypto-Experte, der seine Analyse auf eine ausführliche Nutzung verschiedener technischer Indikatoren stützt.

Bis zu 45 US-Dollar - wie realistisch ist ein drastischer XRP-Anstieg in wenigen Monaten?

"Männer lügen, Frauen lügen, aber Charts lügen nicht!" Mit dieser Aussage beginnt der Krypto-Experte seine Analyse, die er über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit seinen über 80.000 Followern teilt. Dabei geht er darauf ein, dass allerdings die menschliche Komponente trotzdem eine wichtige Rolle spielt - schließlich bestimmen auch Marktsentiment, FOMO (Fear Of Missing Out) und FUD (Fear, Uncertainty and Doubt) die täglichen Kursveränderungen genauso wie andere Faktoren.

Trotzdem basiert seine aktuelle XRP Prognose hauptsächlich auf der Nutzung verschiedener Exponential Moving Averages (EMAs); genauer gesagt nutzt er auf den 21 EMA und den 33 MA, die derzeit auf eine kommende Kursexplosion hindeuten. Bereits 2017 und 2021 waren diese beiden Indikatoren relevant und zeigten damals nach 777 und 770 Tagen einen signifikanten Kursanstieg an. Dieses Muster wiederholt sich derzeit und könnte im kommenden September in einem neuen Allzeithoch gipfeln.

XRP - Targeting $19 or $45?



Charts

Men lie, women lie, but charts don't! I'm not improvising here; I'm relying on historical data to present future predictions. Will it rhyme exactly? No, because if it were that easy, everyone would be a multimillionaire!



Human… pic.twitter.com/YasA4k98fd - EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) April 11, 2025

In den letzten beiden Zyklen konnte XRP 2.700 und 1.050 Prozent am Ende dieser Periode hinzugewinnen. Sollte sich eine ähnliche Veränderung in den kommenden Monaten tatsächlich wiederholen, würde dies einen Preisanstieg auf 19 US-Dollar bis hin zu 45 US-Dollar bedeuten. Gleichzeitig weist EGRAG CRYPTO darauf hin, dass sein langfristiges Ziel immer bei 27 US-Dollar gelegen habe - und dies bald realisiert werden könnte.

Aktuell liegt der XRP-Preis bei ungefähr 2 US-Dollar und müsste sich fast verzehnfachen, um das genannte konservative Ziel zu erreichen. Dies würde auch bedeuten, dass die Marktkapitalisierung, die aktuell bei 116,39 Milliarden US-Dollar liegt, um ein Zehnfaches zulegen und auf 1,16 Billionen US-Dollar ansteigen müsste - innerhalb weniger Monate. Dies klingt nicht besonders realistisch, gerade im Hinblick darauf, dass Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,6 Billionen US-Dollar besitzt.

Den besten Zeitpunkt zum Handeln finden: XRP mit KI-Agenten kaufen?

Es ist selbst für erfahrene Krypto-Trader niemals einfach, den perfekten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen zu finden. Heutzutage werden KI-Agenten wie Mind of Pepe ($MIND) genutzt, um diesen Zeitpunkt jedoch besser einzugrenzen. Schließlich können diese modernen Technologien vollkommen autonom Informationen in den sozialen Netzwerken, in den verschiedenen Krypto-Communitys oder sogar über Influencer erhalten und in Echtzeit analysieren.

Dabei ist auch ein Einsatz von Mind of Pepe in dezentralen Anwendungen (dApps) denkbar - genauso wie eine Blockchain-Integration und eine Anbindung an X (ehemals Twitter), Telegram und Co. Der Vorteil: Der KI-Agent kann eine riesige Anzahl an Informationen sammeln, analysieren und eine potenzielle Handelsstrategie vorschlagen beziehungsweise bestehende Strategien anpassen.

Erfahre alles zum Projekt Mind of Pepe!

Derzeit befindet sich das Projekt noch in der Vorverkaufsphase und konnte erste beachtliche Erfolge feiern: Mit über 7,9 Millionen US-Dollar an gesammeltem Kapital nähert sich der MIND-Token derzeit dem nächsten Meilenstein. Dieser Erfolg dürfte auch auf das erste Staking-Angebot zurückzuführen sein, denn wer noch heute in den MIND-Token investiert, kann diesen direkt anlegen und damit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 284 Prozent erzielen.

Praktisch ist zudem, dass der erste Staking-Pool drei Jahre nach dem offiziellen Coin Launch bestehen wird. Damit haben auch langfristige Anleger die Chance, entsprechende Renditen zu erhalten.

Kaufe jetzt MIND-Token im Vorverkauf!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.