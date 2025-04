Die Börsen wurden in den vergangenen Tagen ordentlich durchgeschüttelt. Wie ein Fels in der Brandung präsentierten sich dabei aber die Immobilienaktien, insbesondere Vonovia. Auch am heutigen Freitag gehört das Papier zu den drei besten Werten im DAX. DER AKTIONÄR erklärt, warum Vonovia vom aktuellen Zoll-Tumult sogar profitieren kann und weshalb sich die Lage beim Immo-Konzern auch generell immer mehr aufhellt.

