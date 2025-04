Berlin (ots) -Die UBM Development AG startet den Vertrieb für das Neubauprojekt "Thule48" in der Thulestraße 48 im Berliner Bezirk Pankow (www.thule48.de). Das Projekt umfasst 78 moderne Wohnungen nahe des beliebten Szenebezirks Prenzlauer Berg nur 15 Minuten vom Alexanderplatz entfernt. Das Unternehmen plant, das Projekt 2027 fertigzustellen.Architektonische Highlights und nachhaltige BauweiseEine filigrane Holzfassade und Balkone für jede Wohnung: Entworfen hat den Neubau das renommierte Architekturbüro zanderroth. Besonderes Augenmerk haben die Architekten und der Projektentwickler auf Nachhaltigkeit gelegt: Käufer können sich auf eine intensiv begrünte gemeinschaftliche Dachterrasse freuen und auf Strom, der teilweise aus Photovoltaikanlagen kommt. Das Projekt strebt eine DGNB Gold Zertifizierung an und setzt auf nachhaltige Baustoffe. Der Neubau "Thule48" wird den KfW-40 Energieeffizienzstandard erfüllen, wodurch Käufer von energetischen Förderungen profitieren können.Architekt Christian Roth von zanderroth: "Bei Thule48 haben wir moderne Architektur mit sinnvoller Nachhaltigkeit verschmolzen. Das markante Gebäude an der Straßenecke ist wie ein angebundener Solitär: Er fügt sich in die Umgebung und maximiert den Lichteinfall in die Wohnungen; er hat ja Fassaden zu allen Himmelsrichtungen. Einerseits ist er das Tor in den lebendigen Kiez, andererseits sind die Wohnungen Orte des Rückzugs und der Ruhe."Wohnkomfort mit energieeffizienter Bauweise und exzellenter LageDie 78 Wohneinheiten, darunter 64 Zwei-Zimmer-, 13 Drei-Zimmer- und eine Vier-Zimmer-Wohnung, bieten Wohnflächen zwischen 44 und 106 Quadratmetern. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse. Zudem stattet UBM die Wohnungen auf Wunsch mit SMART-Home-Technologie aus. Bewohner können so ihre Außenbeschattung, die Fußbodenheizung und die Beleuchtung steuern.David Christmann, Geschäftsführer UBM Development Deutschland GmbH: "Mit Blick auf die insgesamt viel zu geringe Neubautätigkeit in der Stadt rechnen wir mit einer hohen Nachfrage sowohl von Eigennutzern als auch von längerfristig agierenden Kapitalanlegern. Zielgruppe sind vor allem Käufer aus der Stadt, die in nachhaltigen Wohnbau investieren und so auch Verantwortung für kommende Generationen übernehmen wollen."Fact Sheet: Thule48- Standort: Thulestraße 48, Berlin-Pankow- Geplante Fertigstellung: 2027- Gesamtanzahl: 78 Wohnungen- 151 Fahrradstellplätze- 31 verfügbare KFZ-Stellplätze in der benachbarten Tiefgarage (teilweise Elektro)- Wohnflächen: 44 bis 106 m²- Außenbereiche: Jede Wohnung verfügt über Balkon oder Terrasse- Auf Wunsch SMART-Home-Standards (Steuerung von Außenbeschattung, Fußbodenheizung, Beleuchtung)- Nachhaltigkeitsaspekte:- KfW-40 Energieeffizienzstandard- Angestrebte DGNB Gold Zertifizierung- Intensiv begrünte Dachterrasse- PhotovoltaikanlagenÜber UBM DevelopmentUBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen. www.ubm-development.comPressekontakt:SCRIVO CommunicationsLachnerstraße 3380639 München Katja KrausTel: +49 (0)89 45 23 508-13E-Mail: katja.kraus@scrivo.deWeb: www.scrivo.deOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154801/6011328