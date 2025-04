Der US-Dollar fällt auf das tiefste Niveau seit 3 Jahren. Was die überraschenden Hintergründe sind und was das jetzt für Ihre Aktien, ETFs und Kryptowährungen bedeutet. Der Euro ist auf einmal wieder 1,14 Dollar wert. Dieses Niveau hatte der Euro zuletzt im Februar 2022 erreicht. Zudem crasht auch der sogenannten Dollar-Index (DXY), der den US-Dollar gegen einen Korb aus verschiedenen Währungen gewichtet. Doch was bedeutet das nun? Darum crasht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...