In den USA sind im ersten Quartal dieses Jahres fast 300.000 Elektroautos neu zugelassen worden - ein Zuwachs um gut 10 Prozent. Das geht aus Daten von Kelley Blue Book hervor. Der Elektroanteil an allen US-Zulassungen lag zwischen Januar und März bei 7,5 Prozent. Auf Tesla entfallen weiterhin die meisten E-Autos, die Kurve zeigt aber nach unten. In den USA kamen im Auftaktquartal 294.250 Elektroautos neu auf die Straßen. Das sind 10,6 Prozent mehr ...

