Das südkoreanische Unternehmen SK IE Technology (SKIET) wird bis zum kommenden Jahr Batterieseparatorfolien für 300.000 Elektrofahrzeuge an LG Chem liefern. Die Folien sollen später an den nordamerikanischen Werke von LG Energy Solution geliefert werden. Laut Medienberichten aus Südkorea hat SK IE Technology die erste Charge bereits in diesem Monat an LG Chem geliefert. LG Chem wird die Separatorfolien beschichten und die beschichteten Separatoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...