Am Freitag geht es für den DAX nach der jüngsten Gewinnsträhne wieder um 1,6 Prozent auf 20.228 Punkte nach unten. Seit der Ankündigung der horrenden Zölle befindet sich der deutsche Leitindex in einem stetigen Auf und Ab. Aber wer sind die Gewinner und Verlierer der letzten Tage am deutschen Aktienmarkt?Am 2. April hatte US-Präsident Donald Trump sein aggressives Zollpaket verkündet und die Märkte geschockt. Blickt man auf diese acht Handelstage (Schlusskurse vom gestrigen Donnerstag) zurück, zeichnen ...

