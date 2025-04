FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Das Timing der Wandelanleihe sei inmitten der Marktturbulenzen etwas überraschend gewesen, schrieb Analyst Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Den Kursrutsch wertet er aber als Übertreibung. Den Verwässerungseffekt kalkuliert er unter dem Strich auf lediglich 4 bis 5 Prozent./ag/lewVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 07:57 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012044747