FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 70 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zuffenhausener dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Die Auslieferungen seien in Deutschland und China deutlich gesunken. In den USA habe man derweil von Vorgriffen der Verbraucher vor den Zollmaßnahmen profitiert./ag/lewVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 07:57 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113