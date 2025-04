Der chinesisch-kanadische Silberproduzent zeigt trotz Jahresverlust von fast 11% beeindruckende Fundamentaldaten und genießt einstimmige Kaufempfehlungen der Analysten.

Der Kurs der chinesisch-kanadischen Silberbergbauaktie Silvercorp Metals verzeichnete am 11. April einen leichten Aufschwung von 1,07 Prozent auf 3,206 Euro. Trotz dieses tagesaktuellen Gewinns steht die Aktie im monatlichen Vergleich mit einem Minus von 10,26 Prozent und auf Jahressicht mit einem Rückgang von 10,96 Prozent unter Druck. Bemerkenswert ist jedoch die sehr positive Einschätzung der Finanzexperten: Alle vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen den Kauf der Aktie, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 5,245 US-Dollar liegt - was einem Aufwärtspotenzial von über 48 Prozent entspricht.

Fundamentaldaten sprechen für den Silberproduzenten

Silvercorp Metals glänzt durch seine hervorragende finanzielle Situation und attraktive Bewertung. Mit einem erwarteten KGV von 10,07 für 2025 gehört die Aktie zu den günstigeren am Markt. Zudem überzeugt das Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Margen und einem soliden MSCI-ESG-Rating von "A". Die Kennzahlen zur Rentabilität sind beeindruckend, was sich in den mehrfach nach oben korrigierten Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten widerspiegelt. Die Bergbaugesellschaft, die zu den größten Silberproduzenten Chinas zählt und zusätzlich Projekte in Kanada vorantreibt, profitiert von ihrer geringen Verschuldung, die ihr erheblichen Spielraum für zukünftige Investitionen verschafft.

