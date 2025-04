Berlin (ots) -In dieser Woche hat das medizinische Johanniter-Team bestehend aus zwei Ärzten, zwei Krankenschwestern und freiwilligen Krankenpflegern und Medizinistudenten die Arbeit in den Townships von Mandalay aufgenommen. In Tempeln, Pagoden oder Moscheen, in denen die obdachlos gewordenen Menschen untergekommen sind, bieten sie ab sofort sieben Tage die Woche eine kostenlose basismedizinische Versorgung an.Allein in den ersten Tagen wurden bereits über hundert Patientinnen und Patienten behandelt. Viele litten an Verletzungen in Folge des Bebens, aber auch an Erkrankungen durch die Nutzung von schmutzigem Wasser und den Traumata, die die Menschen durch das Beben erlitten haben. "Das medizinische Team ist zudem auf mögliche vermehrte Fälle wie Malaria oder Durchfallerkrankungen vorbereitet, die durchstarke Regenfälle auftreten können", sagt Anette Müller, Johanniter-Regionalbüroleiterin Südostasien.Osnabrückerin in Myanmar angekommenNach langem Warten auf die Visavergabe ist nun auch die deutsche Johanniter-Mitarbeiterin Birte Kötter in Myanmar angekommen. Sie reist morgen nach Mandalay, um dort das medizinische Team zu unterstützen.Die Johanniter in MyanmarSeit 16 Jahren sind die Johanniter mit Büros in Yangon und in der Provinz Rakhine vertreten. Mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) sowie Spenden an Aktion Deutschland Hilft und die Johanniter werden Projekte in den Provinzen Karen, Shan, Chin und Rakhine im Bereich Gesundheit, Ernährungssicherheit und Nothilfe nach Naturkatastrophen umgesetzt.SpendenaufrufFür die Nothilfe der Menschen in Myanmar sind die Johanniter dringend auf Spenden angewiesen.Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Stichwort: "Nothilfe Myanmar"IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00 (Bank für Sozialwirtschaft)Die Johanniter sind Gründungsmitglied bei "Aktion Deutschland Hilft". Das Bündnis ruft ebenfalls zu Spenden für die Erdbebenbetroffenen auf:Spenden-Stichwort: "Erdbeben Myanmar"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deHinweis an Redaktionen:Die Johanniter haben Video- und Bildmaterial aus dem Erdbebengebiet. Dieses stellen wir gern zur Verfügung: https://www.youtube.com/shorts/KdMi2SzrS_EJohanniter-Mitarbeiterin Birte Kötter steht zudem für Interviews zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle.Pressekontakt:Sandra Lorenz, Fachbereichsleiterin Kommunikation AuslandshilfeJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleMobil 0172-563 87 40E-Mail: sandra.lorenz@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6011419