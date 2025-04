© Foto: Christoph Soeder/dpa - dpa-Bildfunk

Die Inflationsrate ist nahezu unverändert: Obwohl die Energiepreise sich verbilligen, steigt besonders der Lebensmitte-und Dienstleistungssektor die Preise.Die Inflation ist immer noch hoch, auch wenn es auf den ersten Blick nach Beruhigung aussieht: Plus 2,2 Prozent im März 2025, berichtet das Statistische Bundesamt am Freitag. Damit liegt sie um 0,1 Prozent niedriger als im Februar 2025. Energiesektor mit Verschnaufpause Der Energiesektor sorgt für eine Mini-Verschnaufpause: Minus 2,8 Prozent gegenüber März 2024 - Tanken, Strom, Heizöl - da geht was runter. Besonders die Rohlöpreise sind in den Keller gerutscht, das macht sich besonders bei den sinkenden Benzinpreisen bemerkbar. Gas und …