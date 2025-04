Stuttgart (ots) -Wenn Sekunden zählen, macht eine gute Vorbereitung den Unterschied. Jan Christof Lehr, Sevim Bayrak und Franz Peter Mosa von PRIMEROS unterstützen Unternehmen in Stuttgart mit praxisnahen Erste-Hilfe-Kursen, die gesetzliche Vorgaben erfüllen und Mitarbeiter zu kompetenten Ersthelfern ausbilden. Wie eine solche Ausbildung überhaupt aussieht, wann eine Inhouse-Schulung sinnvoll ist und welche Kosten auf die Unternehmen zukommen, erfahren Sie hier.Sicherheit spielt in Unternehmen eine große Rolle - schließlich stehen Arbeitgeber in der Verantwortung, ihrer Belegschaft betriebliche Ersthelfer zur Verfügung zu stellen und diese optimal auf Notfälle vorzubereiten. Doch welche Maßnahmen sind erforderlich, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen und gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten? "Viele Unternehmen sind sich unsicher, welche Anforderungen sie genau erfüllen müssen, um betriebliche Ersthelfer richtig auszubilden und die Sicherheitsstandards einzuhalten", erklärt Jan Christof Lehr, Gründer von PRIMEROS. "Wer die Vorschriften nicht beachtet, riskiert nicht nur die Sicherheit seiner Mitarbeiter, sondern auch Sanktionen durch die zuständigen Behörden.""Wollen Unternehmen auf Nummer sicher gehen, ist es daher am besten, sich auf externe Schulungsanbieter zu verlassen", ergänzt Geschäftsführerin Sevim Bayrak. Seit über 20 Jahren unterstützt PRIMEROS Unternehmen bei der Schulung betrieblicher Ersthelfer. Sie setzen auf praxisnahe Trainings, die sich flexibel in den Arbeitsalltag integrieren lassen, und bieten besonders für Unternehmen mit erhöhtem Unfallrisiko individuell angepasste Sicherheitskonzepte. Dank ihrer fundierten Erfahrung und ihrer TÜV-zertifizierten Qualität profitieren Betriebe von einer professionellen Umsetzung aller gesetzlichen Vorgaben.Pflicht und Verantwortung: So werden Mitarbeiter zu qualifizierten ErsthelfernErsthelfer im Betrieb zu sein, ist kein Hobby, sondern eine essenzielle Qualifikation. Jeder betriebliche Ersthelfer in Stuttgart muss somit eine fundierte Ausbildung absolvieren - und zwar nicht irgendwo, sondern bei einer anerkannten Stelle, die von den Unfallversicherungsträgern ermächtigt wurde. Die Basis bildet ein intensiver 7,5-stündiger Präsenzkurs, in dem lebensrettende Maßnahmen, der richtige Umgang mit Notfällen und die sichere Versorgung von Verletzten geschult werden. "Manche Berufsgruppen - etwa medizinische Fachkräfte oder Rettungshelfer - sind durch ihre Berufsausbildung bereits abgedeckt", erklärt Franz Peter Mosa, der für die Ausbilder und Ausbildungen verantwortlich ist. "Doch alle anderen brauchen einen offiziellen Lehrgang."Aber Achtung: Es reicht nicht, einen einmaligen Kurs zu besuchen. "Die Erste-Hilfe-Ausbildung hat ein Ablaufdatum - nach zwei Jahren muss sie durch eine Fortbildung erneuert werden", erläutert Jan Christof Lehr. "Wer diesen Zyklus nicht einhält, verliert letztendlich den Status als Ersthelfer". Doch nicht nur sie brauchen regelmäßiges Wissen: Die gesamte Belegschaft sollte mindestens einmal im Jahr eine Unterweisung in Erster Hilfe erhalten. Hier bietet PRIMEROS eine innovative Lösung - einen flexiblen Online-Kurs, der die jährliche Auffrischung unkompliziert in den Arbeitsalltag integriert.Öffentlicher Kurs oder maßgeschneiderte Schulung? So treffen Unternehmen die richtige WahlViele Betriebe stellen sich zudem die Frage: Sollten unsere Mitarbeiter einfach an öffentlichen Erste-Hilfe-Kursen teilnehmen oder lohnt sich eine speziell zugeschnittene Schulung direkt im Unternehmen? "Die Antwort ist klar: Wer auf Sicherheit setzt, sollte in individuelle Trainings investieren", betont Sevim Bayrak. PRIMEROS bietet schließlich auch betriebsinterne Schulungen in Stuttgart an, die exakt auf die speziellen Risiken der jeweiligen Branche eingehen. Hier wird nicht nur graue Theorie vermittelt, sondern mit realistischen Notfallszenarien gearbeitet - und das direkt im gewohnten Arbeitsumfeld der Teilnehmer.Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität: Bei PRIMEROS in Stuttgart können Ersthelfer nahezu täglich geschult werden. Das bedeutet, dass Teams ohne große Ausfallzeiten aufgeteilt und über verschiedene Wochen hinweg geschult werden können - ein unschätzbarer Vorteil für Unternehmen mit engen Zeitplänen. Doch Vorsicht: Nicht jeder Schulungsanbieter ist seriös. Einige Firmen treten ohne die erforderlichen Genehmigungen auf und bieten minderwertige Lehrgänge an. Wer sichergehen möchte, sollte auf offizielle Zertifizierungen achten. PRIMEROS ist beispielsweise nach DIN EN ISO 9001:2015 durch den TÜV Thüringen zertifiziert.Mit PRIMEROS in Stuttgart auf Nummer sicher: Effiziente Ersthelfer-Ausbildung ohne hohe KostenAuf den ersten Blick könnte es so wirken, als wäre die Schulung von Ersthelfern eine kostspielige Angelegenheit. Doch Unternehmen müssen sich keine Sorgen machen - die Ausbildungskosten lassen sich in vielen Fällen über die Berufsgenossenschaften refinanzieren. Das bedeutet: Betriebe können ihre Mitarbeiter qualifizieren lassen, ohne dabei ein großes Loch in die Betriebskasse zu reißen.Und so wird deutlich: Kein Unternehmen sollte das Thema Erste Hilfe auf die leichte Schulter nehmen. Gut ausgebildete Ersthelfer retten nicht nur Leben, sondern schützen auch den Betrieb vor rechtlichen Konsequenzen und sichern die Gesundheit der Belegschaft. 