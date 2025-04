Der Wolfsburger Autokonzern meldet schwächere Quartalsergebnisse als prognostiziert, hält jedoch an Jahreszielen fest und verzeichnet Erfolge bei Elektrofahrzeugen.

Volkswagen hat im ersten Quartal 2025 überraschend schwache operative Ergebnisse vorgelegt. Der Automobilkonzern verzeichnete zwar eine Umsatzsteigerung, verdiente operativ jedoch deutlich weniger als von Marktexperten erwartet. Trotz der enttäuschenden Quartalszahlen bestätigte der Wolfsburger Konzern seine Jahresziele, was bei Analysten auf positive Resonanz stieß. Die Aktie legte am Donnerstag im stark erholten Marktumfeld zunächst zu, konnte diese Gewinne jedoch nicht halten und rutschte im Handelsverlauf am Freitag um weitere 1,30 Prozent auf 87,50 Euro ab.

Analysten sehen trotz Schwäche Kaufgelegenheit

Bemerkenswert ist, dass der Volkswagen-Konzern trotz der aktuellen Schwächephase im europäischen Markt seinen E-Auto-Absatz verdoppeln konnte, was am 9. April bekannt wurde. Die positiven Verkaufszahlen konnten den Abwärtstrend der Aktie jedoch nicht stoppen. Mit einem Kursverlust von über 40 Prozent im Jahresvergleich notiert das Papier nur noch knapp 7 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, aber gleichzeitig 70 Prozent unter dem Jahreshoch. Dennoch sehen einige Experten Potenzial: Warburg Research bestätigte am 10. April seine Kaufempfehlung und prognostiziert einen möglichen Kursanstieg von 66 Prozent. Als Belastungsfaktoren gelten derzeit Zölle, Rückstellungen und Probleme bei der Tochtermarke Porsche. Das durchschnittliche Kursziel der 22 beobachtenden Analysten liegt bei 118,41 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von fast 39 Prozent entspricht.

