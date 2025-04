Der chinesische E-Auto-Hersteller verzeichnet einen beachtlichen Kursanstieg von über 4 Prozent, getrieben durch Zollverhandlungen und positive Gewinnprognosen.

Die BYD-Aktie setzt ihren positiven Trend fort und legt am Freitag kräftig um 4,02 Prozent auf 41,87 Euro zu. Bemerkenswert ist der technische Durchbruch vom 9. April, als die Aktie des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers mit dem Anstieg auf 40,24 Euro die wichtige 100-Tage-Linie nach oben durchbrochen hat. Dieses Signal hat offenbar weitere Käufer angezogen und den Aufwärtstrend verstärkt, sodass die Aktie nun bereits 23,41 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

EU-China-Zollverhandlungen im Fokus

Hinter dem jüngsten Kursauftrieb stehen unter anderem fortschreitende Verhandlungen zwischen der EU und China über Einfuhrzölle für Elektrofahrzeuge. Ein möglicher Deal könnte die Margen für BYD deutlich verbessern und die Industrieansiedlung in Europa fördern. Gleichzeitig sorgen die aktuellen Geschäftszahlen für Optimismus: Analysten rechnen mit einer Verdopplung des Nettogewinns, was die Position gegenüber dem angeschlagenen Konkurrenten Tesla weiter stärken dürfte. Dies spiegelt sich auch in der breiten Analystenzustimmung wider - von 28 Analysten empfehlen 25 die Aktie zum Kauf, während nur ein Analyst eine negative Einschätzung abgibt.

