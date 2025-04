Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt Windows-10-Nutzer:innen. Der Grund: In wenigen Monaten steht das Support-Ende des Betriebssystems an. Wer nicht rechtzeitig handelt, bringt sich und persönliche Daten in unnötige Gefahr. Das Support-Ende von Windows 10 rückt immer näher. Desktop-PCs und Laptops, die das Betriebssystem nutzen, bekommen nur noch bis zum 14. Oktober 2025 Updates spendiert. Danach konzentriert sich Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...