Salzburg (www.anleihencheck.de) - Unsicherheit" ist das Wort, welches derzeit das globale wirtschaftliche Umfeld prägt, so die Experten des Bankhauses Spängler. Der Zickzack-Kurs von US-Präsident Trump in seiner Zollpolitik sorge an einem Tag für einen Einbruch an den weltweiten Börsen, und am nächsten für ein wahres Kursfeuerwerk. "Es ist wirklich eine schwierige Situation für alle Marktteilnehmer, wenn man am Abend nicht weiß, wie die Nachrichtenlage am nächsten Morgen aussehen wird", zeige sich auch Markus Dürnberger, Bereichsleiter Asset Management im Bankhaus Spängler, im Rahmen eines Kapitalmarktausblicks der Salzburger Privatbank besorgt. ...

