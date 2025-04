Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Börse feiert heute das 25-jährige Bestehen von Exchange Traded Funds (ETFs) in Europa, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am 11. April 2000 führte die Deutsche Börse als erste Börse Europas den Handel mit ETFs ein und setzte damit einen Meilenstein in der Finanzindustrie. Seit dem Handelsstart der ersten beiden Produkte in Europa, zwei ETFs auf europäische Aktienindizes der STOXX-Indexfamilie, hat sich der Markt für ETFs rasant weiterentwickelt. Heute können Anleger*innen auf Xetra aus über 2.400 ETFs auswählen, dem größten Angebot börsengelisteter ETFs in Europa. ...

