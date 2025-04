Die meistgehandelten Produkte: Gemischter Wochenausklang - Anleger warten auf Preisdaten und Konsumstimmung

Am Freitagvormittag zeigen sich die internationalen Börsen schwächer. Der DAX und der EuroStoxx 50 notieren im Minus, an der Wall Street wird der S&P 500 zur Eröffnung mit leichten Gewinnen erwartet. Die Zurückhaltung der Anleger spiegelt die Spannung vor den US-Konjunkturdaten wider, die im weiteren Tagesverlauf erwartet werden.

Makroökonomischer Überblick

Zur Mittagszeit stehen in den USA die Erzeugerpreise (PPI) auf Monats- und Jahresbasis auf dem Kalender. Die Daten geben Hinweise auf den Preisdruck auf Unternehmensebene - und damit mögliche Implikationen für die Inflation. Am späten Nachmittag rückt zudem das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan in den Fokus, das als Barometer für die Konsumneigung gilt.

BlackRock steht heute im Blickpunkt: Der weltgrößte Vermögensverwalter veröffentlicht seine Quartalszahlen. Marktteilnehmer achten dabei besonders auf Zuflüsse in ETFs und institutionelle Mandate - vor dem Hintergrund eines zunehmend herausfordernden Zins- und Marktumfelds.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4ZKJ 8,59 19690,00 Punkte 23,61 Open End DAX® Bull UG4WEW 13,07 19232,822859 Punkte 15,32 Open End DAX® Bear UG47GN 14,16 21917,301137 Punkte 14,51 Open End DAX® Bear UG47EX 15,78 22076,893072 Punkte 13,06 Open End DAX® Bull UG4SA4 5,30 20382,991672 Punkte 57,85 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 Call UG1PCH 2,49 22000,00 Punkte 12,23 19.09.2025 NVIDIA Corp. Call HD0HA0 6,95 116,00 USD 6,27 18.06.2025 Banco Santander S.A. Call HD6LAE 0,24 6,00 EUR 8,44 18.06.2025 Nasdaq-100 Call UG1PCC 3,44 21500,00 Punkte 10,8 19.09.2025 DAX® Call UG2DRZ 1,08 25500,00 Punkte 15,25 19.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Stellantis N.V. Long HD9AFD 0,72 5,97951 EUR 4 Open End DAX® Long HD6SGE 2,81 17995,241195 Punkte 8 Open End DAX® Long HD6QGE 0,87 18280,853117 Punkte 9 Open End DAX® Long UG4UUY 12,86 18983,897849 Punkte 13 Open End Nike Inc. Long UG484Z 0,80 45,344772 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2025; 11:45 Uhr;

