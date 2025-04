Waste Connections - WCN: Müllentsorger mit Pullback-Setup!

Intakter Aufwärtstrend!

Rekordgewinn erwartet: Liefert Waste Connection (WCN) ein Gewinnplus von über 95%?

Waste Connections (WCN) - ISIN CA94106B1013

Rückblick: Dank eines Kursplus von rund 5 Prozent und einem Rücksetzer in einem intakten Aufwärtrend verdient die Waste-Connections-Aktie unsere Aufmerksamkeit. Für Trader, die trotz der schwierigen Situation am US-Markt - Achim hatte dies für die Abonnenten im heutigen Marktbericht ausführlich erläutert - nicht die Finger von US-Aktien lassen können, bietet das Wertpapier Ansatzpunkte für einen Long Trade.

Waste-Connections-Aktie: Chart vom 10.04.2025, Kürzel: WCN Kurs: 191.82 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Charttechnisch wäre eine weitere Stabilisierung mit kürzeren Tageskerzen vor dem Triggern wünschenswert. Die Risikospanne könnten wir dann enger setzen. Das Kursziel nach Measured Move liegt etwas außerhalb des Chartbildes.

Mögliches bärisches Szenario

Angesichts des schwindenden Vertrauens in den US-Markt, ist auch ein Abverkauf bei Waste Connections nicht auszuschließen. Ein Stop Loss - etwa in Höhe der unteren gelben Linie - und gutes Money Management sollten auf jeden Fall im Gepäck sein!

Meinung:

Nach Achims Marktbericht stand eigentlich Stockpicking außerhalb des US-Marktes auf der Agenda. Da Waste Connections über eine kanadischen ISIN verfügt, ist die Aktie eher außerplanmäßig in den Fokus gerutscht. Der intakte Aufwärtstrend und die Aussicht auf ein voraussichtlicher Rekordgewinn im laufenden Jahr sind grundsätzlich gute Voraussetzungen für einen Long Trade. Das Unternehmen gehört zu den Ausnahmen, die in der aktuellen Marktphase neue 52-Wochen-Höchststände erreichen. Die Aktie zeigt bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit inmitten allgemeiner Marktturbulenzen. Diese Stärke erscheint nachvollziehbar: Die Abfallwirtschaft bleibt unabhängig von der Konjunkturlage ein unverzichtbarer Sektor. Besonders bei Kürzungen öffentlicher Ausgaben könnten privatisierte Entsorgungsdienstleistungen sogar profitieren. Dennoch gibt es Risiken: Mit umfangreichen Aktivitäten in den USA und Kanada ist das Unternehmen zudem Zollrisiken ausgesetzt, die aktuell vom Markt unterschätzt werden. Somit kommen wir zu einer neutralen Gesamteinschätzung, wollen die Entsorger-Aktie aber langfristig im Auge behalten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 49.56 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 273.12 Mio. USD

Meine Meinung zu Waste Connections ist neutral.

Quellennachweis: https://seekingalpha.com/article/4773559-waste-connections-priced-for-perfection-despite-an-imperfect-world

Veröffentlichungsdatum: 11.04.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.