NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 375 auf 320 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Nachfrage dürfte sich im zweiten Halbjahr und auch 2026 leicht eintrüben, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte rät Anlegern der Fluggesellschaft, erst einmal von der Seitenlinie aus abzuwarten./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 12:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0177542018