© Foto: Brian Melley/AP/dpa

Analysten von Oppenheimer machen sich immer noch Sorgen darüber, wie die Werbebranche vom Handelskrieg mit China betroffen sein wird. Besonders diejenige von Alphabet.In dieser Woche kündigte der US-Präsident eine 90-tägige Pause bei der Umsetzung der Zölle für jedes Land außer China an. Seinerseits erhöhte China die Zölle auf US-Importe auf 125 Prozent. Hungrig nach guten Nachrichten sprangen die Märkte am Mittwoch nach der Ankündigung der Zoll-Pause an. Doch der Donnerstag begann holprig, denn der Handelskrieg mit China kam wieder auf den Zettel der Anleger. Trotz der wechselseitigen Zolllpause erhebt die Trump-Administration weiterhin 10 Prozent Zölle auf alle Länder (mit Ausnahme von …