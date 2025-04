Börsen im Ausnahmezustand! Trump-Zölle & Gold-Rallye dominieren den Markt. Aktien der Woche im Fokus

Anzeige / Werbung

Für den DAX bedeutete dies nach einer recht soliden Eröffnung am Donnerstag um 21.400 Punkte nun wieder Abschläge. Im Tief notierte der Leitindex nur knapp über 20.100 Punkten heute, sodass weiterhin eine hohe Volatilität herrscht. Diese ist mit dem VSTOXX gut ins Bild zu setzen, der das Vorjahreshoch bereits überschritten hat. Entsprechend schwach ist auch der Eurostoxx50, den wir ebenfalls ansehen.

Der Druck auf Donald Trump mit einer möglichen Einkehr für länger kam von den US-Anleihemärkten. Dort steigt der Verkaufsdruck und damit die Rendite für Investments, die letztlich aus dem US-Haushalt der kommenden Jahre inklusive der Zinsen gezahlt werden müssen. Japan und auch China sind die größten Gläubiger, was zu weiteren Verwerfungen führen könnte. Entsprechend schwach notiert der US-Dollar. Im Vergleich zum Euro ist dies deutlich zu sehen. Unsere Einheitswährung erreichte nicht nur die 1.12 sondern übersprang am Morgen sogar die 1,14. Ebenfalls stark präsentierten sich Bitcoin und Gold. Das Edelmetall bleibt im Aufwärtstrend und markiert erneut ein Allzeithoch an einem Freitag.

Bei den Einzelwerten blicken wir zudem auf den Start der US-Quartalsbilanz-Saison. Traditionell mit den Banken beginnend, dürfte zudem der Ausblick von Jamie Dimon, dem CEO von JPMorgan Chase, wichtig sein. Er gilt als "Größe" der Szene und hat unter nachlassenden Zinsen und einem schleppenden Investment Banking im aktuellen Umfeld zu leiden. Neben JPMorgan Chase melden auch Wells Fargo heute und dann Goldman Sachs und Citi in der neuen Woche.

Auf die Bilanz von Tesla müssen wir noch 3 Wochen warten, die Gegenreaktion im Abwärtstrend ist jedoch am Mittwoch mit mehr als 20 Prozent Kursplus erfolgt. Dennoch ist der Konzern, dessen Lenker Elon Musk übrigens nicht hinter der Zollpolitik von Donald Trump steht, weiter im Abwärtstrend. Ebenso wie Meta, die von einem Gegenzoll der EU auf digitale Produkte wohl am stärksten gefährdet sind. Auch diese Maßnahmen werden aktuell in Brüssel diskutiert, was sich vorab bereits als bremsend auf die Aktie legt.

In eine Abwärtsbewegung gehen nun auch die chinesischen Handelsunternehmen über. PDD Holdings war noch vor wenigen Tagen die stärkste Nasdaq-Aktie des Jahres, geriet mit den China-Zöllen jedoch unter Druck. Finden die Produkte statt in den USA direkt in Europa neue Abnehmer? Dies diskutieren wir kritisch, während viele Apple-Geräte direkt in die USA eingeflogen werden müssen. In Zukunft dürften iPhones damit auch teurer werden, was wir entsprechend kommentieren.

Mit fallenden Notierungen bei Rohstoffen hat es auch eine Chevron schwer. Der Ausbruchsversuch auf der Oberseite scheiterte im Chartbild, sodass nun die Unterseite ein Thema wird. Den aktuellen Support und die nächsten Schwellen zeigen wir hier im Video gern auf.

Den Abschluss der Aktienanalyse bildet Crowdstrike, denn hier steht ein potenzielles Kaufsignal im Chartbild an. Der Wert hat sich jüngst sehr gut gehalten!

Mit Blick auf das interaktive Meeting am Montag laden wir Dich recht herzlich unter diesem Link ein, Deine Wunsch-Aktien zur Analyse vorzuschlagen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.