Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BarmeniaGothaer hat das Geschäftsjahr 2024 mit sehr guten Wachstumszahlen abgeschlossen, so die Gothaer Allgemeine Versicherung AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Für das Jahr 2024 verzeichnete die BarmeniaGothaer Beitragseinnahmen in Höhe von 8,59 Milliarden Euro[1] - ein Plus von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein Wachstum von 1,9 Prozentpunkten über Markt.[2] Die Konzern-Eigenkapitalbasis erreichte 2024 einen Wert von rund zwei Milliarden Euro. Die Solvency-II-Quote beträgt 188,5 Prozent (ohne Rückstellungstransitional). ...

