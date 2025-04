Köln. (ots) -Der Co-CEO von Deutschlands erstem Beratungshaus Kienbaum Consultants bewertet das Verhandlungsergebnis der schwarz-roten Koalition verhalten.Im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" für RedaktionsNetzwerk Deutschland und Kölner Stadt-Anzeiger sagt Fabian Kienbaum über den Koalitionsvertrag: "Er hat noch nicht Jubelstürme bei mir ausgelöst. Die Gemengelage war herausfordernd, aber: Ich hatte mir doch mehr Ambition erhofft."Kienbaum führt Deutschland ältestes Beratungshaus in dritter Generation und ist Vize-Präsident des Bundesverbands "Die Familienunternehmer". Im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach kritisiert der ehemalige Handball-Profi: "Ein bisschen mehr Schmackes, ein höherer Wurf hätte mich gefreut." Der Vertrag habe "den Hauch eines Verwaltungspapiers". Kienbaum: "Wenn ich alleine die Überschrift auf mich wirken lasse: Verantwortung für Deutschland - da habe ich spontan gedacht: Na, ja, was denn sonst?"Auch viele Familienunternehmer würden das so sehen: "Die Erwartung war groß, besonders an die Union. Es gibt schon eine gewisse Irritation über das Handeln der Union."Kienbaum: "Im Wahlkampf, den die Union geführt hat, war die Rede vom Politikwechsel. Ich habe den damit verbunden, viel genauer zu prüfen: Wie ist denn der Mitteleinsatz, wenn wir auf die öffentlichen Gelder schauen? Mit der Vehemenz, mit der Durchsetzungskraft, mit der die Voraussetzungen erfüllt worden sind, hätte ich mir im gleichen Atemzug auch in dem Koalitionspapier gewünscht, zu sagen: Wir wollen uns echten Strukturreformen widmen, damit diese Gelder auch einen effizienten Einsatz erfahren."Trotz der Enttäuschung hat die Koalition laut Kienbaum ihre Chance verdient: "Ob Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, Senkung der Energiepreise, degressive Abschreibung oder die Abschaffung des Lieferkettengesetzes: Da sind einige Punkte dabei, die gute Anlagen sind. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an."Im Übrigen gelte: "Die Zeiten sind derart schnelllebig geworden, dass dieses Papier in der vorliegenden Form vielleicht gar nicht vollständige Anwendung finden kann, weil wir ad hoc deutlich schneller und flexibler auf externe Schocks reagieren müssen."Die vollständigen Äußerungen von Fabian Kienbaum hören Sie ab Freitag um 7 Uhr im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" für das RedaktionsNetzwerk Deutschland und den Kölner Stadt-Anzeiger. Der Podcast mit Politiker Wolfgang Bosbach und Star-Koch Christian Rach ist abrufbar auf www.RND.de (http://www.rnd.de), www.ksta.de, www.diewochentester.de sowie über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, RTL+, Deezer und Podimo.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6011617