Ahrensburg/Siegen (ots) -Die Kroschke Gruppe und ihre internationalen Partner der Kroschke Alliance trafen sich vergangene Woche zum 4. Internationalen Partnertreffen bei der DKT Deutsche Kennzeichen Technik GmbH in Siegen. Das paneuropäische Netzwerk, das 2024 neu aufgestellt wurde, verfolgt das Ziel, innovative Dienstleistungen rund um die Fahrzeugzulassung und -abmeldung grenzüberschreitend zu bündeln und weiterzuentwickeln.Ein bedeutender Meilenstein dieses Treffens: Zum ersten Mal war auch Kroschke UK vertreten. Das britische Team wird künftig gezielt den Ausbau des Kennzeichengeschäfts im Vereinigten Königreich vorantreiben und stärkt damit die europäische Präsenz und Leistungsfähigkeit der Kroschke Alliance.Das Treffen diente dem intensiven Austausch über länderspezifische Erfahrungen, die Digitalisierung von Prozessen sowie gemeinsamen Zukunftsstrategien im Mobilitätssektor. Der persönliche Dialog mit Partnern aus verschiedenen europäischen Märkten bot die Chance, Synergien zu identifizieren und neue Impulse für die weitere Zusammenarbeit zu setzen.Die Kroschke Alliance bietet ein europaweites Dienstleistungsangebot, das in seiner Art einzigartig ist. Es richtet sich an Kunden in den Bereichen Leasing, Vermietung, Plattformen, Autohäuser, Privatflotten, OEMs, Banken und Endverbraucher - mit einem klaren Fokus auf Effizienz, Geschwindigkeit und Servicequalität. Eine dieser Synergien ist beispielsweise die gestiegene europaweite Nachfrage nach Dienstleistungen, die der klassischen Kfz-Zulassung vorgelagert sind, wie beispielsweise die verpflichtende digitale Einmeldung neuer Fahrzeuge in die länderspezifischen Fahrzeugdatenbanken mittels IVI-COC (Initial Vehicle Information- Certificate of Conformity), sowie dessen komplexe Erstellung. Mehr dazu unter https://www.kroschke.de/ivi-coc.Felix Kroschke sagte zum Abschluss des Treffens:"Als ich 2017 in die Geschäftsführung eintrat, um das Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder Philipp fortzuführen, hätte ich mir einen solchen Erfolg nicht vorstellen können. Unser internationales Treffen ist nicht nur ein Zusammentreffen hochprofessioneller Experten und erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein Treffen von Freunden. Ich bin demütig und dankbar."Die Kroschke Alliance bleibt ihrem Anspruch treu, die Zukunft der Mobilität aktiv mitzugestalten - mit starken Partnerschaften, innovativen Lösungen und einer klaren Vision für ein vernetztes Europa.Über KroschkeKroschke ist führender Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung. Das Unternehmen bietet umfassende, IT-gestützte Lösungen für Händler, Hersteller und Privatkunden. Mit über 65 Jahren Erfahrung und einem bundesweiten Filialnetzwerk sorgt Kroschke dafür, dass Zulassungsprozesse und angrenzende Dienstleistungen, wie beispielsweise Dokumentenmanagement und Fahrzeugüberführungen, effizient, zuverlässig und fristgerecht abgewickelt werden. 2024 initiierte Kroschke die "Kroschke Allianz", ein europaweites Netzwerk an Dienstleistern für die Automobilbranche, das es sich zum Ziel gesetzt hat, seine jeweiligen Services grenzüberschreitend anzubieten.Pressekontakt:Christoph Kroschke GmbHNicole NeumannLadestraße 122926 AhrensburgTel: +49 151 55148875E-Mail: presse@kroschke.deOriginal-Content von: Kroschke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/6011628