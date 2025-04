Der Schweizer Vermögensverwalter verzeichnet einen signifikanten Kursrückgang von 19% im Monatsvergleich, während Experten trotz US-Zollbedenken optimistisch bleiben

Die Partners Group AG verzeichnet einen anhaltenden Abwärtstrend an der Schweizer Börse. Am heutigen Handelstag (11. April 2025) setzte sich die negative Entwicklung fort, wobei der Kurs am Vormittag um weitere 0,5 Prozent auf 1.016,50 CHF nachgab. Zum frühen Nachmittag notierte die Aktie bei 1.020,42 CHF, was einem leichten Tagesverlust von 0,08 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist der dramatische Wertverlust im Monatsvergleich von fast 19 Prozent, der die Titel des Vermögensverwalters deutlich unter Druck setzt. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate summieren sich die Verluste sogar auf über 20 Prozent.

Handelszölle belasten Perspektiven

Der Schweizer Privatmarkt-Spezialist rechnet mit Belastungen seines Portfolios durch die jüngst eingeführten US-Handelszölle, wie aus aktuellen Unternehmensmeldungen hervorgeht. Die erwarteten Auswirkungen werden vom Management allerdings als minimal eingestuft. Diese vorsichtige Einschätzung scheint das Vertrauen der Börsenexperten jedoch nicht nachhaltig zu stärken. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch: Von 14 beobachtenden Experten empfehlen neun die Aktie zum Kauf, während vier zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1.318 CHF rund 29 Prozent über dem aktuellen Niveau, wobei die Spanne der Prognosen von 980 bis 1.600 CHF reicht. Als fundamentale Stärke des Unternehmens gilt besonders das für die kommenden Jahre prognostizierte Wachstum, das bis 2027 etwa 54 Prozent erreichen soll.

