Berlin (ots) -Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) begrüßt ausdrücklich die konkrete Nennung zoologischer Gärten im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zwischen CDU/CSU und SPD. Diese Anerkennung unterstreicht die bedeutende Rolle, die Zoos, Tierparks und Aquarien für den Artenschutz, die Umweltbildung und die wissenschaftliche Forschung spielen."Dies ist ein wichtiges Signal für die Wertschätzung der vielfältigen Arbeit moderner zoologischer Gärten", erklärt Volker Homes, Geschäftsführer des VdZ. "Unsere Mitgliedseinrichtungen leisten täglich einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Naturschutzthemen."Dass zoologische Gärten im Koalitionsvertrag als Akteur im Artenschutz positioniert werden, bewertet der VdZ als ein wichtiges Signal. Der Verband fordert jedoch von der neuen Bundesregierung konkrete Schritte zur Umsetzung. Dazu zählen gezielte Förderprogramme für Arterhaltungsmaßnahmen in Zoos und in der Natur, der Ausbau der Umweltbildung als zentrale Säule des Artenschutzes und die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit beim Schutz von Arten und Lebensräumen.Im Kontext der aktuellen Diskussionen um die Biodiversitätsstrategie von Deutschland sowie die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur sieht der Zooverband die Rolle der zoologischen Gärten als zentral an. Die Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie muss ambitioniert beschleunigt werden. Klima-, Natur- und Artenschutz müssen gemeinsam für die Zukunft der nächsten Generationen viel mehr in den Fokus rücken.Über den VdZDer Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlin ist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter Zoologischer Gärten. Rund 42 Millionen Menschen besuchen jährlich die 70 VdZ-Zoos, mehr als eine Million profitiert von den besonderen Bildungsangeboten der Zoos in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien. Geschäftsführer des Verbands ist Volker Homes und Präsident der Leipziger Zoodirektor Prof. Dr. Jörg Junhold. Der 1887 gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zooverband und gab den Anstoß zur Gründung des Weltzooverbands.