Wien (www.fondscheck.de) - Anleger haben in den vergangenen Tagen massiv Mittel aus riskanteren US-Anleihenfonds abgezogen, so die Experten von "FONDS professionell".So seien in den sieben Tagen bis Mittwoch (09.04.) unter dem Strich 9,6 Milliarden Dollar aus Fonds geflossen, die auf US-Hochzinsanleihen setzen würden. Dies berichte die Wirtschaftszeitung "Financial Times" und berufe sich auf Daten des Analysehauses LSEG Lipper. Weitere 6,5 Milliarden Dollar hätten Anleger aus Fonds auf gehebelte Darlehen (Leveraged Loans) abgezogen. Die Abflüsse hätten ein Rekordniveau erreicht, heiße es weiter. ...

