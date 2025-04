Die Spirale dreht sich weiter: China kontert mit 125?Prozent Zöllen, nachdem die USA ihre Abgaben erst am Vortag auf 145?Prozent erhöht haben. Ein geopolitisches Drama, das - so die Einschätzung unseres heutigen Gesprächspartners - weniger an durchdachte Wirtschaftspolitik erinnert, sondern eher an ...