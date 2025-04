Die BarmeniaGothaer hat das Geschäftsjahr 2024 mit sehr guten Wachstumszahlen abgeschlossen "Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht ereignisreich. Im Vordergrund stand für uns natürlich der Zusammenschluss zur BarmeniaGothaer. Gleichzeitig war es für uns wichtig, weiterhin an der Seite unserer Kundinnen und Kunden präsent züsein", so Co-CEO Oliver Schoeller. "In einem in vielerlei Hinsicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...