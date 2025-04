ETF Analyse der Woche | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF

ETF DER WOCHE

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF

Strategie des ETF Fonds

Die Zielsetzung des Fonds ist es die Aufwärts- und die Abwärtsentwicklung des auf EURO lautenden Euro STOXX Banks Index als Referenzindex nachzubilden. Der Euro STOXX bildet die Wertentwicklung der Banken der Eurozone nach. Gleichzeitig versucht der Fonds die Volatilität des Fonds zwischen der Rendite des Fonds mit dem Referenzindex zu minimieren. Der Amundi Euro Stoxx Banks Fonds ist ein sehr großer ETF mit einem Fondsvolumen von 1,3 Mrd. EUR.

- Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF WKN: LYX0Z5 - ISIN: LU829219390 - Kürzel: BNKF

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein in den letzten Jahren eine kontinuierliche Entwicklung gehabt hat. Es haben sich im Handelsverlauf mal immer wieder Rücksetzer einstellt, diese hatten bis Ende 2024 zum einen häufig einen moderaten Charakter, zum anderen wurden diese immer relativ schnell zurückgekauft. Seit Jahresbeginn haben die Wochenranges deutlich zugenommen. Es ging bis Ende Februar dynamisch aufwärts. Das Jahreshoch wurde bei 231,60 EUR formatiert, aber nachfolgend direkt und vor allem dynamisch abverkauft. In dieser Handelswoche wurden Teile der Verluste wieder kompensiert.

Seit März 2023 hat die SMA20 (aktuell bei 191,65 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 174,12 EUR) die Rücksetzer immer wieder stabilisieren können. In den meisten Fällen konnte die SMA20 bereits eine nennenswerte Unterstützung bieten. Im Rahmen der aktuellen Schwäche ging es unter die SMA20 bis in den Bereich der SMA50. Im Chart ist gut zu erkennen, dass die SMA50 den Rücksetzer gut stabilisiert hat. Von hier aus wurde die Erholung eingeleitet.

Etabliert sich der Anteilsschein wieder über der SMA20, so sollte es nachfolgend direkt weiter aufwärts gehen. Größere Rücksetzer sollten nicht mehr zugelassen werden. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen...

