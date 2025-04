(shareribs.com) London 11.04.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag leicht nach unten und steuern auf den zweiten Wochenverlust zu. Der schwache Dollar kann das schwarze Gold nicht stützen. Die Turbulenzen an den Märkten halten an und machen auch vor den Ölpreisen nicht halt. Der Greenback steht unter dem Eindruck des Zollstreits, der sich mittlerweile vor allem auf China und die USA beschränkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...