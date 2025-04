Gold durchbricht erstmals die Marke von 3.200 Dollar je Unze - ein Rekord. Treiber ist der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China. Nachdem China Gegenzölle auf US-Waren von bis zu 125?Prozent angekündigt hat, flüchten Investoren weltweit in den sicheren Hafen Gold. Das Edelmetall notierte in London zuletzt bei 3.237 Dollar - so hoch wie nie. Und genau das befeuert auch die Aktien der Goldproduzenten. Allen voran: Newmont. Der weltgrößte Minenbetreiber schießt am Freitag um 7,7?Prozent ...

